Soirée tartiflette Salle des Fêtes Ainay-le-Château

Soirée tartiflette

Salle des Fêtes Place du Champ de Foire Ainay-le-Château Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

L’école d’Ainay le Château organise une soirée tartiflette et karaoké au profit de la coopérative scolaire d’Ainay le Château, le Samedi 28 février à partir de 19h.

Réservation obligatoire avant le 21 février.

Bonne table et bonne humeur!

Salle des Fêtes Place du Champ de Foire Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 34 23 31

English :

The Ainay le Château school organizes a tartiflette and karaoke evening in aid of the Ainay le Château school cooperative, on Saturday February 28 from 7pm.

Reservations required by February 21.

Good food and good cheer!

