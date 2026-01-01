Soirée tartiflette années 80 Gien

Soirée tartiflette années 80

Soirée tartiflette sur le thème des années 80 à la salle polyvalente d’Arrabloy, samedi 24 janvier

Le comité de jumelage de Gien vous propose une soirée conviviale et festive autour d’une tartiflette, sur le thème des années 80, le samedi 24 janvier à partir de 19h30 à la salle polyvalente d’Arrabloy.

Le menu comprend un kir, une tartiflette accompagnée de salade, un dessert et un café (boissons non incluses).

L’animation musicale sera assurée par Patrick Événement et les participants sont invités à venir costumés pour une ambiance encore plus festive.

La réservation et le paiement sont obligatoires avant le 20 janvier. 25 .

6 Chemin du Bois Clair Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 67 90 21 17

English :

80s-themed tartiflette evening at the Arrabloy multi-purpose hall, Saturday, January 24

