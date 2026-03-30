Soirée tartiflette Salle des fêtes de Sanzay Argentonnay

Soirée tartiflette SANZAY Argentonnay 2026-04-11

Soirée tartiflette Salle des fêtes de Sanzay Argentonnay samedi 11 avril 2026.

Soirée tartiflette

Salle des fêtes de Sanzay SANZAY Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : 22 – 22 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

Comme tous les ans, le Comité des fêtes de Boësse vous propose sa soirée à thème.
Cette année, Les Boësselais partent au ski, avec une soirée tartiflette. Venez déguisés chaudement !   .

Salle des fêtes de Sanzay SANZAY Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 77 28 58  comitedesfetes.boesse@laposte.net

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English : Soirée tartiflette

L’événement Soirée tartiflette Argentonnay a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Bocage Bressuirais

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