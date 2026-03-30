Soirée tartiflette Salle des fêtes de Sanzay Argentonnay
Soirée tartiflette Salle des fêtes de Sanzay Argentonnay samedi 11 avril 2026.
Soirée tartiflette
Salle des fêtes de Sanzay SANZAY Argentonnay Deux-Sèvres
Tarif : 22 – 22 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Comme tous les ans, le Comité des fêtes de Boësse vous propose sa soirée à thème.
Cette année, Les Boësselais partent au ski, avec une soirée tartiflette. Venez déguisés chaudement ! .
Salle des fêtes de Sanzay SANZAY Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 77 28 58 comitedesfetes.boesse@laposte.net
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English : Soirée tartiflette
L’événement Soirée tartiflette Argentonnay a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Bocage Bressuirais
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