Soirée tartiflette avec DJ Salle des Arcades Tournus

Soirée tartiflette avec DJ
Salle des Arcades Rue du Cardinal de Fleury Tournus
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
22 novembre 2025, 19:00
2025-11-22
Samedi 22 novembre 2025, à partir de 19h, vous pourrez profiter de la soirée tartiflette et du service à table. Organisée par le Comité des Fêtes de Tournus, salle des Arcades. L’occasion de savourer un plat réconfortant, préparé par un traiteur,. Animation DJ Sonopro. Au menu apéritif offert tartiflette/salade Fromage blanc Dessert Boissons non comprises
Date limite réservations 10/11/2025 .
Salle des Arcades Rue du Cardinal de Fleury Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 00 20
