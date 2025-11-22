Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée tartiflette avec DJ Salle des Arcades Tournus

Soirée tartiflette avec DJ Salle des Arcades Tournus samedi 22 novembre 2025.

Soirée tartiflette avec DJ

Salle des Arcades Rue du Cardinal de Fleury Tournus Saône-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 19:00:00
fin : 2025-11-22

Date(s) :
2025-11-22

Samedi 22 novembre 2025, à partir de 19h, vous pourrez profiter de la soirée tartiflette et du service à table. Organisée par le Comité des Fêtes de Tournus, salle des Arcades. L’occasion de savourer un plat réconfortant, préparé par un traiteur,. Animation DJ Sonopro. Au menu apéritif offert tartiflette/salade Fromage blanc Dessert Boissons non comprises
Date limite réservations 10/11/2025   .

Salle des Arcades Rue du Cardinal de Fleury Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 00 20 

English : Soirée tartiflette avec DJ

German : Soirée tartiflette avec DJ

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée tartiflette avec DJ Tournus a été mis à jour le 2025-10-03 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II