AGENDA · Douadic
Soirée tartiflette avec orchestre Fabrice Guillot Douadic
samedi 3 octobre 2026 · Douadic
Informations pratiques
Douadic
Soirée tartiflette avec orchestre Fabrice Guillot
Douadic Indre
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Soirée dansante pour tout public.
Venez savourer une tartiflette le temps d’une soirée musicale avec l’orchestre Fabrice Guillot. 20 .
Douadic 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 40 97 76 27
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English :
Dance party for all ages.
L’événement Soirée tartiflette avec orchestre Fabrice Guillot Douadic a été mis à jour le 2026-09-10 par Destination Brenne
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