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Soirée tartiflette avec orchestre Fabrice Guillot Douadic

samedi 3 octobre 2026 · Douadic

Soirée tartiflette avec orchestre Fabrice Guillot Douadic

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Ville
36300 Douadic
Département
Indre
Tarif
20 20 20 Tarif de base - plein tarif

Douadic

Soirée tartiflette avec orchestre Fabrice Guillot

Douadic Indre

Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-10-03

Soirée dansante pour tout public.
Venez savourer une tartiflette le temps d’une soirée musicale avec l’orchestre Fabrice Guillot. 20  .

Douadic 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 40 97 76 27 

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English :

Dance party for all ages.

L’événement Soirée tartiflette avec orchestre Fabrice Guillot Douadic a été mis à jour le 2026-09-10 par Destination Brenne

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