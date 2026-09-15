Informations pratiques

Douadic

Soirée tartiflette avec orchestre Fabrice Guillot

Douadic Indre

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Soirée dansante pour tout public.

Venez savourer une tartiflette le temps d’une soirée musicale avec l’orchestre Fabrice Guillot. 20 .

Douadic 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 40 97 76 27

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English :

Dance party for all ages.

L’événement Soirée tartiflette avec orchestre Fabrice Guillot Douadic a été mis à jour le 2026-09-10 par Destination Brenne