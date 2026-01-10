Soirée Tartiflette Bannay
Soirée Tartiflette Bannay samedi 7 février 2026.
Soirée Tartiflette
24 Rue du Village Bannay Cher
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 19:30:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Préparez-vous à vous régaler à la soirée tartiflette, tout dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Venez partager un moment délicieux entre amis et en famille !
Réservez dès maintenant votre place pour une soirée gourmande inoubliable.
24 Rue du Village Bannay 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 78 66 15 26 ebb18300@gmail.com
English :
Get ready to treat yourself to a tartiflette evening, all in a warm and friendly atmosphere. Come and share a delicious moment with friends and family!
Reserve your place now for an unforgettable gourmet evening.
L’événement Soirée Tartiflette Bannay a été mis à jour le 2026-01-10 par Office de tourisme du Grand Sancerrois