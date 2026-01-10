Soirée Tartiflette

24 Rue du Village Bannay Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 19:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Préparez-vous à vous régaler à la soirée tartiflette, tout dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Venez partager un moment délicieux entre amis et en famille !

Réservez dès maintenant votre place pour une soirée gourmande inoubliable.

Préparez-vous à vous régaler à la soirée tartiflette, tout dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Venez partager un moment délicieux entre amis et en famille !

Réservez dès maintenant votre place pour une soirée gourmande inoubliable. 5 .

24 Rue du Village Bannay 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 78 66 15 26 ebb18300@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get ready to treat yourself to a tartiflette evening, all in a warm and friendly atmosphere. Come and share a delicious moment with friends and family!

Reserve your place now for an unforgettable gourmet evening.

L’événement Soirée Tartiflette Bannay a été mis à jour le 2026-01-10 par Office de tourisme du Grand Sancerrois