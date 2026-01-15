Soirée tartiflette Salle des fêtes de Lageyrat Châlus
Soirée tartiflette Salle des fêtes de Lageyrat Châlus samedi 31 janvier 2026.
Soirée tartiflette
Salle des fêtes de Lageyrat 13 Lageyrat S Châlus Haute-Vienne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Une soirée tartiflette placée sous le signe de la convivialité et du partage, organisée par l’Amicale des écoles du RPI Châlus-Pageas. Venez profiter d’un repas chaleureux autour d’un menu gourmand mêlant kir, velouté de potiron-châtaigne, tartiflette accompagnée de salade et fondant au chocolat. Un moment festif et accessible à tous, idéal pour se retrouver en famille ou entre amis autour d’une cuisine réconfortante et d’une ambiance musicale. .
Salle des fêtes de Lageyrat 13 Lageyrat S Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 35 27 45
