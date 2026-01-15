Soirée tartiflette Salle des fêtes de Lageyrat Châlus

Soirée tartiflette

Soirée tartiflette Salle des fêtes de Lageyrat Châlus samedi 31 janvier 2026.

Soirée tartiflette

Salle des fêtes de Lageyrat 13 Lageyrat S Châlus Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31

Date(s) :
2026-01-31

Une soirée tartiflette placée sous le signe de la convivialité et du partage, organisée par l’Amicale des écoles du RPI Châlus-Pageas. Venez profiter d’un repas chaleureux autour d’un menu gourmand mêlant kir, velouté de potiron-châtaigne, tartiflette accompagnée de salade et fondant au chocolat. Un moment festif et accessible à tous, idéal pour se retrouver en famille ou entre amis autour d’une cuisine réconfortante et d’une ambiance musicale.   .

Salle des fêtes de Lageyrat 13 Lageyrat S Châlus 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 35 27 45 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée tartiflette Châlus a été mis à jour le 2026-01-13 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus