Soirée tartiflette Salle des fêtes de Lageyrat Châlus

Soirée tartiflette

Salle des fêtes de Lageyrat 13 Lageyrat S Châlus Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Une soirée tartiflette placée sous le signe de la convivialité et du partage, organisée par l’Amicale des écoles du RPI Châlus-Pageas. Venez profiter d’un repas chaleureux autour d’un menu gourmand mêlant kir, velouté de potiron-châtaigne, tartiflette accompagnée de salade et fondant au chocolat. Un moment festif et accessible à tous, idéal pour se retrouver en famille ou entre amis autour d’une cuisine réconfortante et d’une ambiance musicale. .

+33 6 66 35 27 45

L’événement Soirée tartiflette Châlus a été mis à jour le 2026-01-13 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus