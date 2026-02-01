Soirée tartiflette Châtillon-sur-Loire

Soirée tartiflette

Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire Loiret

Début : 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Le Racing Club de Châtillon-sur-Loire vous donne rendez-vous le 28 février pour une soirée tartiflette placée sous le signe de la convivialité. Un moment gourmand et chaleureux à partager entre amis ou en famille, l’occasion idéale de se retrouver et de soutenir le club local.

Le 28 février, le Racing Club de Châtillon-sur-Loire organise une soirée tartiflette conviviale et gourmande, ouverte à tous. Autour de ce plat emblématique de l’hiver, l’événement invite habitants, supporters et curieux à se retrouver pour partager un moment chaleureux et détendu. Au-delà du plaisir de la table, cette soirée est aussi l’occasion de soutenir la vie sportive locale et de renforcer les liens autour du club. Pensée dans un esprit simple et festif, elle promet une ambiance accueillante, idéale pour une sortie entre amis ou en famille. Un rendez-vous hivernal où convivialité, générosité et esprit d’équipe se retrouvent autour d’une même table. .

Place du Champ de Foire Châtillon-sur-Loire 45360 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 82 56 05 80

