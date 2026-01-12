Soirée tartiflette Salle des fêtes Créchy

Soirée tartiflette

Salle des fêtes Rue de l’église Créchy Allier

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Soirée tartiflette organisée par le comité des fêtes et animée par Sonodan’s.

Sur réservation uniquement.

.

Salle des fêtes Rue de l’église Créchy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 43 25 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tartiflette evening organized by the Comité des fêtes, with entertainment by Sonodan’s.

By reservation only.

L’événement Soirée tartiflette Créchy a été mis à jour le 2026-01-09 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire