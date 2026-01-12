Soirée tartiflette Salle des fêtes Créchy
Soirée tartiflette
Salle des fêtes Rue de l’église Créchy Allier
Tarif : 22 – 22 – 22 EUR
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Soirée tartiflette organisée par le comité des fêtes et animée par Sonodan’s.
Sur réservation uniquement.
Salle des fêtes Rue de l’église Créchy 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 43 25 52
English :
Tartiflette evening organized by the Comité des fêtes, with entertainment by Sonodan’s.
By reservation only.
