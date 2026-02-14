Soirée tartiflette dansante 80’s Saint-Brisson-sur-Loire

Soirée tartiflette dansante 80’s

Rue des Ruets Saint-Brisson-sur-Loire Loiret

Début : 2026-03-28 19:00:00

Soirée tartiflette dansante années 80 le samedi 28 mars

Venez partager une soirée festive et gourmande lors de la soirée tartiflette dansante années 80, le samedi 28 mars à partir de 19h, à l’Espace Séguier à Saint-Brisson-sur-Loire.

Organisée par l’association Association des Fêtes de Saint-Brisson-sur-Loire, cette soirée conviviale vous plongera dans l’ambiance musicale des années 80 tout en dégustant un délicieux repas.

Le menu comprend

Kir ou boisson sans alcool

Tartiflette et salade

Dessert et café

Une buvette sera également disponible sur place.

La réservation est obligatoire avant le 14 mars. 20 .

Rue des Ruets Saint-Brisson-sur-Loire 45500 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 76 93 37 98

English :

80s tartiflette dance on Saturday, March 28

