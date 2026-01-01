SOIRÉE TARTIFLETTE DANSANTE Broût-Vernet

SOIRÉE TARTIFLETTE DANSANTE

Salle d’Alançon Broût-Vernet Allier

Début : 2026-01-31 19:00:00

fin : 2026-01-31

2026-01-31

Partagez une délicieuse soirée tartiflette suivie d’une soirée dansante avec DJ ! Un moment gourmand et festif à vivre entre amis ou en famille dans une ambiance chaleureuse.

Salle d’Alançon Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 20 68

Enjoy a delicious tartiflette evening followed by a DJ dance party! A gourmet, festive moment to enjoy with friends or family in a warm atmosphere.

