SOIRÉE TARTIFLETTE DANSANTE Broût-Vernet samedi 31 janvier 2026.
Salle d’Alançon Broût-Vernet Allier
Début : 2026-01-31 19:00:00
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Partagez une délicieuse soirée tartiflette suivie d’une soirée dansante avec DJ ! Un moment gourmand et festif à vivre entre amis ou en famille dans une ambiance chaleureuse.
Salle d’Alançon Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 58 20 68
English :
Enjoy a delicious tartiflette evening followed by a DJ dance party! A gourmet, festive moment to enjoy with friends or family in a warm atmosphere.
