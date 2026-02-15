Soirée tartiflette dansante Saint-André-sur-Sèvre

Soirée tartiflette dansante

Salle L’Andrésienne Saint-André-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Venez à notre diner dansant, sur le thème du ski, animée par le DJ Jay Promy.

Tartiflette et fiesta seront au rendez-vous de cette deuxième édition du St André fait du ski .

Réservation avant le 13/03/26. .

Salle L’Andrésienne Saint-André-sur-Sèvre 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 55 29 39 cfsass79@gmail.com

English : Soirée tartiflette dansante

