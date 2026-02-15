Soirée tartiflette dansante Saint-André-sur-Sèvre
Soirée tartiflette dansante Saint-André-sur-Sèvre samedi 21 mars 2026.
Soirée tartiflette dansante
Salle L’Andrésienne Saint-André-sur-Sèvre Deux-Sèvres
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
Venez à notre diner dansant, sur le thème du ski, animée par le DJ Jay Promy.
Tartiflette et fiesta seront au rendez-vous de cette deuxième édition du St André fait du ski .
Réservation avant le 13/03/26. .
Salle L’Andrésienne Saint-André-sur-Sèvre 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 55 29 39 cfsass79@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée tartiflette dansante
L’événement Soirée tartiflette dansante Saint-André-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-02-15 par OT Bocage Bressuirais