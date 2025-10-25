Soirée tartiflette de l’ESACC Vald’Yerre

Soirée tartiflette de l'ESACC

Soirée tartiflette de l’ESACC Vald’Yerre samedi 25 octobre 2025.

Soirée tartiflette de l’ESACC

Salle des fêtes Vald’Yerre Eure-et-Loir

Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 19:30:00
fin : 2025-10-25

Date(s) :
2025-10-25

Soirée animée par un DJ. Organisée par l’Entente Sportive Arrou/Courtalain/Châtillon.
Apéritif offert / tartiflette salade / tartelette / café 20  .

Salle des fêtes Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 07 85 77 97 

English :

DJ evening. Organized by Entente Sportive Arrou/Courtalain/Châtillon.

German :

Abendveranstaltung, die von einem DJ moderiert wird. Organisiert von der Entente Sportive Arrou/Courtalain/Châtillon.

Italiano :

Serata DJ. Organizzata dall’Entente Sportive Arrou/Courtalain/Châtillon.

Espanol :

Noche de DJ. Organizado por la Entente Sportive Arrou/Courtalain/Châtillon.

L’événement Soirée tartiflette de l’ESACC Vald’Yerre a été mis à jour le 2025-09-12 par OT GRAND CHATEAUDUN