Soirée tartiflette de l’ESACC Vald’Yerre
Soirée tartiflette de l’ESACC Vald’Yerre samedi 25 octobre 2025.
Salle des fêtes Vald’Yerre Eure-et-Loir
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2025-10-25 19:30:00
fin : 2025-10-25
2025-10-25
Soirée animée par un DJ. Organisée par l’Entente Sportive Arrou/Courtalain/Châtillon.
Apéritif offert / tartiflette salade / tartelette / café 20 .
Salle des fêtes Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 07 85 77 97
English :
DJ evening. Organized by Entente Sportive Arrou/Courtalain/Châtillon.
German :
Abendveranstaltung, die von einem DJ moderiert wird. Organisiert von der Entente Sportive Arrou/Courtalain/Châtillon.
Italiano :
Serata DJ. Organizzata dall’Entente Sportive Arrou/Courtalain/Châtillon.
Espanol :
Noche de DJ. Organizado por la Entente Sportive Arrou/Courtalain/Châtillon.
