Soirée tartiflette des joyeux cartables Le Châtelet

Soirée tartiflette des joyeux cartables
bourg Le Châtelet Cher
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Venez nombreux, bonne humeur garantie !
Rejoignez-nous pour une soirée conviviale autour d’une délicieuse tartiflette, préparée avec soin ! Une occasion parfaite pour se retrouver, partager un bon repas et soutenir les projets de l’école. .
bourg Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire lesjoyeuxcartables@gmail.com
English :
Come one, come all good fun guaranteed!
