Soirée tartiflette des joyeux cartables Le Châtelet

Soirée tartiflette des joyeux cartables

bourg Le Châtelet Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Venez nombreux, bonne humeur garantie !

Rejoignez-nous pour une soirée conviviale autour d’une délicieuse tartiflette, préparée avec soin ! Une occasion parfaite pour se retrouver, partager un bon repas et soutenir les projets de l’école. .

bourg Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire lesjoyeuxcartables@gmail.com

English :

Come one, come all good fun guaranteed!

