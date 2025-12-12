Soirée tartiflette des joyeux cartables Le Châtelet

Soirée tartiflette des joyeux cartables Le Châtelet samedi 7 février 2026.

bourg Le Châtelet Cher

Tarif : – –

Début : 2026-02-07
2026-02-07

Venez nombreux, bonne humeur garantie !
Rejoignez-nous pour une soirée conviviale autour d’une délicieuse tartiflette, préparée avec soin ! Une occasion parfaite pour se retrouver, partager un bon repas et soutenir les projets de l’école.   .

bourg Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire   lesjoyeuxcartables@gmail.com

English :

Come one, come all good fun guaranteed!

