Soirée Tartiflette d’Halloween Beuzeville

Soirée Tartiflette d’Halloween
Salle de la Halle aux blés Beuzeville Eure
Début : 2025-11-01 20:00:00
fin : 2025-11-01
2025-11-01
Organisée par et au profit de l’association Chats sans Familles
Menu adulte 22€
Menu enfant 12€
Soirée animée par un DJ
Ambiance Halloween venez déguisés!
Sur réservation au 06.03.69.48.42 ou 06.29.36.99.68 .
Salle de la Halle aux blés Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 6 03 69 48 42 chatsansfamilles@orange.fr
English : Soirée Tartiflette d’Halloween
Halloween Tartiflette Evening
Organized by and in aid of the Chats sans Familles association
German :
Tartiflette-Abend zu Halloween
Organisiert von und zugunsten des Vereins Chats sans Familles (Katzen ohne Familie)
Italiano :
Serata Tartiflette di Halloween
Organizzata da e a favore dell’associazione Chats sans Familles
Espanol :
Tartiflette de Halloween
Organizada y financiada por la asociación Chats sans Familles
