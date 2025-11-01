Soirée Tartiflette d’Halloween Beuzeville

Soirée Tartiflette d'Halloween Beuzeville samedi 1 novembre 2025.

Salle de la Halle aux blés Beuzeville Eure

Début : 2025-11-01 20:00:00

Organisée par et au profit de l’association Chats sans Familles

Organisée par et au profit de l’association Chats sans Familles

Menu adulte 22€

Menu enfant 12€

Soirée animée par un DJ

Ambiance Halloween venez déguisés!

Sur réservation au 06.03.69.48.42 ou 06.29.36.99.68 .

Salle de la Halle aux blés Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 6 03 69 48 42 chatsansfamilles@orange.fr

English : Soirée Tartiflette d’Halloween

Halloween Tartiflette Evening

Organized by and in aid of the Chats sans Familles association

German :

Tartiflette-Abend zu Halloween

Organisiert von und zugunsten des Vereins Chats sans Familles (Katzen ohne Familie)

Italiano :

Serata Tartiflette di Halloween

Organizzata da e a favore dell’associazione Chats sans Familles

Espanol :

Tartiflette de Halloween

Organizada y financiada por la asociación Chats sans Familles

