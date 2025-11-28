Soirée Tartiflette Square de l’Hôtel de Ville Erquy
Soirée Tartiflette Square de l’Hôtel de Ville Erquy vendredi 28 novembre 2025.
Soirée Tartiflette
Square de l’Hôtel de Ville Salle des Fêtes Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 18:30:00
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
L’USE organise une soirée conviviale autour d’un menu tartiflette et dessert, à emporter ou sur place. Cet évènement permettra de financer les formations des encadrants.
Réservation obligatoire sur hellosasso ou au foyer d’Erquy. .
Square de l’Hôtel de Ville Salle des Fêtes Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée Tartiflette Erquy a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor