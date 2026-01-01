Soirée tartiflette et années 80 Salle Simone Veil Venarey-les-Laumes
Soirée tartiflette et années 80 Salle Simone Veil Venarey-les-Laumes samedi 24 janvier 2026.
Soirée tartiflette et années 80
Salle Simone Veil Avenue Jean-Jaurès Venarey-les-Laumes Côte-d’Or
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-01-24 20:00:00
L’association Les P’tits Gaulois de Jean Moulin organise sa première Soirée Tartiflette et Années 80 (apéritif offert, tartiflette, salade, dessert, café). .
English : Soirée tartiflette et années 80
