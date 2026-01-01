Soirée tartiflette et années 80 Salle Simone Veil Venarey-les-Laumes

Soirée tartiflette et années 80

Salle Simone Veil Avenue Jean-Jaurès Venarey-les-Laumes Côte-d’Or

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 20:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

L’association Les P’tits Gaulois de Jean Moulin organise sa première Soirée Tartiflette et Années 80 (apéritif offert, tartiflette, salade, dessert, café). .

Salle Simone Veil Avenue Jean-Jaurès Venarey-les-Laumes 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 45 58 44 56

