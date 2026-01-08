Soirée tartiflette et jeux de société Cloyes-les-Trois-Rivières
Soirée tartiflette et jeux de société Cloyes-les-Trois-Rivières samedi 7 mars 2026.
Soirée tartiflette et jeux de société
Salle des fêtes Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 19:00:00
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Soirée conviviale organisée par Fête Le Ensemble Comité des Fêtes douysien.
20 .
Salle des fêtes Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 27 64 15 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A convivial evening organized by Fête Le Ensemble ? Comité des Fêtes douysien.
L’événement Soirée tartiflette et jeux de société Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-01-08 par OT GRAND CHATEAUDUN