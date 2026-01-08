Soirée tartiflette et jeux de société

Salle des fêtes Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 19:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Soirée conviviale organisée par Fête Le Ensemble Comité des Fêtes douysien.

20 .

Salle des fêtes Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 27 64 15 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A convivial evening organized by Fête Le Ensemble ? Comité des Fêtes douysien.

L’événement Soirée tartiflette et jeux de société Cloyes-les-Trois-Rivières a été mis à jour le 2026-01-08 par OT GRAND CHATEAUDUN