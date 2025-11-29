Soirée tartiflette et karaoké à Equemauville Équemauville
22 le bourg Équemauville Calvados
Début : 2025-11-29 19:00:00
2025-11-29
Soirée tartiflette et karaoké organisée par le comité des fêtes d’Equemauville.
A la salle Henri Jeanson.
Réservation obligatoire, 20€/adulte et 9€/enfant (- de 12 ans) .
22 le bourg Équemauville 14600 Calvados Normandie +33 6 45 26 02 47
English : Soirée tartiflette et karaoké à Equemauville
Tartiflette and karaoke evening organized by the Equemauville festival committee.
German : Soirée tartiflette et karaoké à Equemauville
Tartiflette- und Karaoke-Abend, organisiert vom Festkomitee von Equemauville.
Italiano :
Serata di tartiflette e karaoke organizzata dal Comitato del Festival di Equemauville.
Espanol :
Tartiflette y velada de karaoke organizada por el Comité de Fiestas de Equemauville.
