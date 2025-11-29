Soirée tartiflette et karaoké à Equemauville Équemauville

Soirée tartiflette et karaoké à Equemauville

22 le bourg Équemauville Calvados

Début : 2025-11-29 19:00:00

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Soirée tartiflette et karaoké organisée par le comité des fêtes d’Equemauville.

A la salle Henri Jeanson.

Réservation obligatoire, 20€/adulte et 9€/enfant (- de 12 ans) .

22 le bourg Équemauville 14600 Calvados Normandie +33 6 45 26 02 47

English : Soirée tartiflette et karaoké à Equemauville

Tartiflette and karaoke evening organized by the Equemauville festival committee.

German : Soirée tartiflette et karaoké à Equemauville

Tartiflette- und Karaoke-Abend, organisiert vom Festkomitee von Equemauville.

Italiano :

Serata di tartiflette e karaoke organizzata dal Comitato del Festival di Equemauville.

Espanol :

Tartiflette y velada de karaoke organizada por el Comité de Fiestas de Equemauville.

