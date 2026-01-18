Soirée Tartiflette et Karaoké Lizières
Soirée Tartiflette et Karaoké Lizières samedi 7 février 2026.
Soirée Tartiflette et Karaoké
Salle des Fêtes Lizières Creuse
L’Amicale Laïque de Saint Priest la Feuille organise une soirée tartiflette/karaoké afin d’aider les enfants de l’école de Saint-Priest-La-Feuille à partir en voyage scolaire.
Soirée tartiflette avec animation karaoké par Folles Cabaret,
Menu adulte (18 €uros) Kir offert, Tartiflette ou Poulet Gratin, Dessert, Café offert,
Menu enfant (12 €uros) Boisson offerte, Tartiflette ou Poulet Gratin, Dessert. .
Salle des Fêtes Lizières 23240 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 40 38 88 03
