SOIREE TARTIFLETTE FOYER RURAL DE PLAISANCE Saint-Geniès-de-Varensal
SOIREE TARTIFLETTE FOYER RURAL DE PLAISANCE Saint-Geniès-de-Varensal vendredi 13 mars 2026.
SOIREE TARTIFLETTE FOYER RURAL DE PLAISANCE
2 Carreau de la Mine Saint-Geniès-de-Varensal Hérault
Tarif : 18 – 18 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
Vendredi 13 mars 20h Foyer rural de plaisance
Soirée tartiflette 18€ adhérent 20€ non adhérents
Réservation avant le 10 mars au 04.67.23.69.04
Salade verte/graines mélangées + tartiflette + crème brûlée + 1/4 de vin
Ambiance musicale
Vendredi 13 mars 20h Foyer rural de plaisance
Soirée tartiflette 18€ adhérent 20€ non adhérents
Réservation avant le 10 mars au 04.67.23.69.04
Salade verte/graines mélangées + tartiflette + crème brûlée + 1/4 de vin
Ambiance musicale .
2 Carreau de la Mine Saint-Geniès-de-Varensal 34610 Hérault Occitanie +33 4 67 23 69 04
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Friday, March 13 8pm Foyer rural de plaisance
Tartiflette evening 18? members 20? non-members
Reservation before March 10 on 04.67.23.69.04
Green salad/mixed seeds + tartiflette + crème brûlée + 1/4 wine
Musical ambience
L’événement SOIREE TARTIFLETTE FOYER RURAL DE PLAISANCE Saint-Geniès-de-Varensal a été mis à jour le 2026-02-18 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB