SOIREE TARTIFLETTE FOYER RURAL DE PLAISANCE Saint-Geniès-de-Varensal

SOIREE TARTIFLETTE FOYER RURAL DE PLAISANCE

2 Carreau de la Mine Saint-Geniès-de-Varensal Hérault

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Vendredi 13 mars 20h Foyer rural de plaisance

Soirée tartiflette 18€ adhérent 20€ non adhérents

Réservation avant le 10 mars au 04.67.23.69.04

Salade verte/graines mélangées + tartiflette + crème brûlée + 1/4 de vin

Ambiance musicale

2 Carreau de la Mine Saint-Geniès-de-Varensal 34610 Hérault Occitanie +33 4 67 23 69 04

English :

Friday, March 13 8pm Foyer rural de plaisance

Tartiflette evening 18? members 20? non-members

Reservation before March 10 on 04.67.23.69.04

Green salad/mixed seeds + tartiflette + crème brûlée + 1/4 wine

Musical ambience

