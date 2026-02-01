Soirée Tartiflette géante & bal Salle des fêtes Sedze-Maubecq

Soirée Tartiflette géante & bal Salle des fêtes Sedze-Maubecq samedi 21 février 2026.

Soirée Tartiflette géante & bal

Salle des fêtes SEDZE-MAUBECQ Sedze-Maubecq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 20:00:00
fin : 2026-02-21

Date(s) :
2026-02-21

Le comité des fêtes vous donne rendez-vous pour une soirée gourmande et conviviale.

️ Au menu
– Tartiflette préparée par le comité
– Salade
– Dessert
– Café

Soirée suivie d’un bal animé par le comité
14€

Tout repas réservé devras être payé ⚠️

On vous attend nombreux pour partager un bon moment
  .

Salle des fêtes SEDZE-MAUBECQ Sedze-Maubecq 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 99 67 95  mairie-sedze-maubecq@wanadoo.fr

English :

The festivities committee invites you to a convivial evening of food and drink.

?? On the menu:
– Tartiflette prepared by the committee
– Salad
– Dessert
– Coffee

?? Evening followed by a dance led by the committee
? 14?

Any meal booked must be paid for?

We look forward to seeing you there to share a good time?

