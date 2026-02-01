Soirée Tartiflette géante & bal

Salle des fêtes SEDZE-MAUBECQ Sedze-Maubecq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 20:00:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Le comité des fêtes vous donne rendez-vous pour une soirée gourmande et conviviale.

️ Au menu

– Tartiflette préparée par le comité

– Salade

– Dessert

– Café

Soirée suivie d’un bal animé par le comité

14€

Tout repas réservé devras être payé ⚠️

On vous attend nombreux pour partager un bon moment

.

Salle des fêtes SEDZE-MAUBECQ Sedze-Maubecq 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 99 67 95 mairie-sedze-maubecq@wanadoo.fr

English :

The festivities committee invites you to a convivial evening of food and drink.

?? On the menu:

– Tartiflette prepared by the committee

– Salad

– Dessert

– Coffee

?? Evening followed by a dance led by the committee

? 14?

Any meal booked must be paid for?

We look forward to seeing you there to share a good time?

L’événement Soirée Tartiflette géante & bal Sedze-Maubecq a été mis à jour le 2026-02-13 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65