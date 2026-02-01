Soirée Tartiflette géante & bal Salle des fêtes Sedze-Maubecq
Soirée Tartiflette géante & bal Salle des fêtes Sedze-Maubecq samedi 21 février 2026.
Soirée Tartiflette géante & bal
Salle des fêtes SEDZE-MAUBECQ Sedze-Maubecq Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-02-21 20:00:00
Le comité des fêtes vous donne rendez-vous pour une soirée gourmande et conviviale.
️ Au menu
– Tartiflette préparée par le comité
– Salade
– Dessert
– Café
Soirée suivie d’un bal animé par le comité
14€
Tout repas réservé devras être payé ⚠️
On vous attend nombreux pour partager un bon moment
Salle des fêtes SEDZE-MAUBECQ Sedze-Maubecq 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 99 67 95 mairie-sedze-maubecq@wanadoo.fr
English :
The festivities committee invites you to a convivial evening of food and drink.
?? On the menu:
– Tartiflette prepared by the committee
– Salad
– Dessert
– Coffee
?? Evening followed by a dance led by the committee
? 14?
Any meal booked must be paid for?
We look forward to seeing you there to share a good time?
L’événement Soirée Tartiflette géante & bal Sedze-Maubecq a été mis à jour le 2026-02-13 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65