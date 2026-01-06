Soirée Tartiflette

Salle des fêtes GRUST Grust Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 19:30:00

fin : 2026-02-19

Date(s) :

2026-02-19

Soirée festive et gourmande.

Inscriptions par téléphone. .

Salle des fêtes GRUST Grust 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 17 99 67

English :

Festive and gourmet evening.

