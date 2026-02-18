Soirée tartiflette Salle polyvalente Guitinières

Soirée tartiflette Salle polyvalente Guitinières samedi 14 mars 2026.

Soirée tartiflette

Salle polyvalente Route de Saint-Hilaire Guitinières Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 19:00:00
fin : 2026-03-14

Date(s) :
2026-03-14

Soirée tartiflette, dansante et DJ
  .

Salle polyvalente Route de Saint-Hilaire Guitinières 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 71 22 08  ecoleguitinieres@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tartiflette, dance and DJ evening

L’événement Soirée tartiflette Guitinières a été mis à jour le 2026-02-18 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge