Soirée tartiflette Salle polyvalente Guitinières samedi 14 mars 2026.
Salle polyvalente Route de Saint-Hilaire Guitinières Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-03-14 19:00:00
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Soirée tartiflette, dansante et DJ
Salle polyvalente Route de Saint-Hilaire Guitinières 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 71 22 08 ecoleguitinieres@gmail.com
English :
Tartiflette, dance and DJ evening
