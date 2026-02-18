Soirée tartiflette Salle polyvalente Guitinières

Soirée tartiflette

Salle polyvalente Route de Saint-Hilaire Guitinières Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 19:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Soirée tartiflette, dansante et DJ

Salle polyvalente Route de Saint-Hilaire Guitinières 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 71 22 08 ecoleguitinieres@gmail.com

English :

Tartiflette, dance and DJ evening

