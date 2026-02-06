Soirée Tartiflette Herré
Soirée Tartiflette Herré samedi 7 mars 2026.
Soirée Tartiflette
Salle des Fêtes Herré Landes
Tarif : 16 EUR
Tarif de base plein tarif
Date et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Le temps de l’hibernation est fini, il est grand temps de se retrouver pour une soirée gourmande autour d’une tartiflette, conviviale et festive par l’animation du groupe Les Originals !
Menu Soupe | Tartiflette Salade | Poire Belle Hélène | Vin & Café compris.
Réservation possible jusqu’au 2/03
Salle des Fêtes Herré 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 34 80 81
English : Soirée Tartiflette
The time for hibernation is over, and it’s high time to get together for a gourmet evening of tartiflette, hosted by the group Les Originals!
Menu: Soup | Tartiflette Salad | Poire Belle Hélène | Wine & Coffee included.
Reservations until 2/03
L’événement Soirée Tartiflette Herré a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Landes d’Armagnac