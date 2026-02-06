Soirée Tartiflette Herré

Soirée Tartiflette

Le temps de l’hibernation est fini, il est grand temps de se retrouver pour une soirée gourmande autour d’une tartiflette, conviviale et festive par l’animation du groupe Les Originals !

Menu Soupe | Tartiflette Salade | Poire Belle Hélène | Vin & Café compris.

Réservation possible jusqu’au 2/03

Salle des Fêtes Herré 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 34 80 81

English : Soirée Tartiflette

The time for hibernation is over, and it’s high time to get together for a gourmet evening of tartiflette, hosted by the group Les Originals!

Menu: Soup | Tartiflette Salad | Poire Belle Hélène | Wine & Coffee included.

Reservations until 2/03

