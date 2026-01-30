SOIRÉE TARTIFLETTE Herry
SOIRÉE TARTIFLETTE
29 Place du Champ de Foire Herry Cher
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Animation Groupe VITAZIK
Réservation avant le 1er mars
Au profit d’un séjour pour les enfants
Réservation avant le 1er mars au 06.95.16.91.39 ou 06.69.24.94.43
Organisé par Herry Bambelle 25 .
29 Place du Champ de Foire Herry 18140 Cher Centre-Val de Loire +33 6 69 24 94 43
English :
VITAZIK Group entertainment
Book before March 1
To benefit a children’s holiday
