SOIRÉE TARTIFLETTE Herry

SOIRÉE TARTIFLETTE

29 Place du Champ de Foire Herry Cher

Tarif : 25 – 25 – EUR

Début : 2026-03-28 20:00:00

fin : 2026-03-28

2026-03-28

Animation Groupe VITAZIK

Réservation avant le 1er mars

Au profit d’un séjour pour les enfants

Réservation avant le 1er mars au 06.95.16.91.39 ou 06.69.24.94.43

Organisé par Herry Bambelle 25 .

29 Place du Champ de Foire Herry 18140 Cher Centre-Val de Loire +33 6 69 24 94 43

English :

VITAZIK Group entertainment

Book before March 1

To benefit a children’s holiday

