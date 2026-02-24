Soirée tartiflette Jouillat
Soirée tartiflette Jouillat samedi 7 mars 2026.
Soirée tartiflette
Salle des fêtes Jouillat Creuse
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
Date : 2026-03-07
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Soirée tartiflette organisée par l’association des Petits Diablotins.
Au menu apéritif, velouté de légumes, tartiflette, salade, tarte aux pommes et café.
Sur réservation avant le 25 février au 07 60 58 52 07 .
Salle des fêtes Jouillat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 7 60 58 52 07
English : Soirée tartiflette
