Soirée Tartiflette Karaoké Salle de la Mer Bernières-sur-Mer
Soirée Tartiflette Karaoké Salle de la Mer Bernières-sur-Mer samedi 7 février 2026.
Soirée Tartiflette Karaoké
Salle de la Mer Place du 6 juin Bernières-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : samedi 7 février 2026
Début : 2026-02-07 19:00:00
fin : 2026-02-07 23:00:00
Date(s) :
2026-02-07
Poussez la chansonnette et montrez vos talents de chanteur. Sur inscription
Le comité de jumelage Bernières Eisingen organise une tartiflette/Karaoké ou vous aurez l’occasion de pousser la chansonnette et nous montrer vos talents de chanteur. Alors n’hésitez pas, inscrivez vous dès maintenant avant le 30 janvier. .
Salle de la Mer Place du 6 juin Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie +33 6 75 41 55 15 jumelage@bernieres-eisingen.fr
English : Soirée Tartiflette Karaoké
Sing along and show off your singing talent. Registration required
