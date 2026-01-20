Soirée Tartiflette Karaoké Salle de la Mer Bernières-sur-Mer

Soirée Tartiflette Karaoké

Salle de la Mer Place du 6 juin Bernières-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date et horaire :

Début : 2026-02-07 19:00:00

fin : 2026-02-07 23:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Poussez la chansonnette et montrez vos talents de chanteur. Sur inscription

Le comité de jumelage Bernières Eisingen organise une tartiflette/Karaoké ou vous aurez l’occasion de pousser la chansonnette et nous montrer vos talents de chanteur. Alors n’hésitez pas, inscrivez vous dès maintenant avant le 30 janvier. .

Salle de la Mer Place du 6 juin Bernières-sur-Mer 14990 Calvados Normandie +33 6 75 41 55 15 jumelage@bernieres-eisingen.fr

English : Soirée Tartiflette Karaoké

Sing along and show off your singing talent. Registration required

