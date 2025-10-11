Soirée tartiflette & karaoké Boisseaux

Rendez-vous le samedi 11 octobre à 19h, à la salle des fêtes de Boisseaux, pour une soirée placée sous le signe de la convivialité !

Au menu une délicieuse tartiflette maison pour régaler vos papilles, suivie d’un karaoké festif où chacun pourra laisser libre cours à son talent (ou à sa bonne humeur ).

Tarifs tout doux 15 € par adulte, 7,50 € pour les enfants de moins de 12 ans.

⚠️ Inscription obligatoire avant le 25 septembre !

Infos & réservations

M. Louis Pascal 06 82 64 57 24

Mme Christine Fouilleul 06 83 30 66 65 75

Inscription avant le 25 septembre ! 15 .

Boisseaux 45480 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 82 64 57 24

English :

Join us on Saturday, October 11th at 7pm at the Boisseaux village hall for a convivial evening!

German :

Wir treffen uns am Samstag, den 11. Oktober um 19 Uhr im Festsaal von Boisseaux zu einem Abend im Zeichen der Geselligkeit!

Italiano :

Unitevi a noi sabato 11 ottobre alle 19.00 nella sala del villaggio di Boisseaux per una serata conviviale!

Espanol :

Únase a nosotros el sábado 11 de octubre a las 19.00 horas en el salón del pueblo de Boisseaux para disfrutar de una velada de convivencia

