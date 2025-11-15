Soirée tartiflette Salle des fêtes La Chapelle-aux-Chasses

Soirée tartiflette

Salle des fêtes Le Bourg La Chapelle-aux-Chasses Allier

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Venez partager un moment gourmand et convivial lors de la Soirée Tartiflette à La Chapelle-aux-Chasses ! Ambiance chaleureuse, bonne humeur et plaisir des papilles garantis pour une soirée placée sous le signe de la convivialité !

Salle des fêtes Le Bourg La Chapelle-aux-Chasses 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 77 58 38

English :

Come and share a gourmet moment of conviviality at the Tartiflette Evening in La Chapelle-aux-Chasses! A warm atmosphere, good spirits and the pleasure of taste buds guaranteed for an evening of conviviality!

German :

Kommen Sie zum Tartiflette-Abend in La Chapelle-aux-Chasses und genießen Sie einen geselligen Abend voller Gaumenfreuden! Eine herzliche Atmosphäre, gute Laune und Gaumenfreuden sind garantiert für einen Abend im Zeichen der Geselligkeit!

Italiano :

Venite a condividere un’esperienza gastronomica conviviale alla serata Tartiflette di La Chapelle-aux-Chasses! Atmosfera calorosa, buon umore e piacere delle papille gustative garantiti per una serata all’insegna della convivialità!

Espanol :

Venga a compartir una agradable experiencia gastronómica en la Tartiflette de La Chapelle-aux-Chasses ¡Un ambiente cálido, buen humor y el placer de las papilas gustativas garantizados para una velada de convivencia!

L’événement Soirée tartiflette La Chapelle-aux-Chasses a été mis à jour le 2025-11-03 par Office du tourisme de Moulins & sa région