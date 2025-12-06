Soirée Tartiflette Labenne

Soirée Tartiflette

Soirée tartiflette animée par DJ Jeff jusqu’au bout de la nuit.

Vous pouvez réservez votre repas pour cette soirée sur helloasso.com

ou bien à la salle R, maison du square les lundis 1er et mardi 2 décembre de 18h à 20h où une permanence sera assurée pour vous recevoir. .

Avenue Jean Lartigau Foyer municipal Labenne 40530 Landes Nouvelle-Aquitaine comitefeteslabenne@laposte.net

English : Soirée Tartiflette

Tartiflette evening with DJ Jeff.

German : Soirée Tartiflette

Tartiflette-Abend, der von DJ Jeff bis in die Nacht hinein moderiert wird.

Italiano :

Serata Tartiflette con DJ Jeff.

Espanol : Soirée Tartiflette

Tartiflette noche con DJ Jeff.

