Soirée tartiflette

13 Chemin de la Fontenille Lapan Cher

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Terminez le mois de mars avec une soirée tartiflette à Lapan

L’Association Locale Culturelle et Sportive de Lapan vous propose une soirée tartiflette.

Vous serez accueillis avec un kir suivi d’une tartiflette, d’un dessert accompagné d’un café.

La soirée est gratuit pour les moins de 10 ans, à tarif réduit 7€ pour les moins de 12 ans.

Le tarif est de 15€ pour les plus de 12 ans. Pensez à réserver ! 15 .

13 Chemin de la Fontenille Lapan 18340 Cher Centre-Val de Loire +33 6 84 34 14 24

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English :

End the month of March with a tartiflette evening at Lapan

L’événement Soirée tartiflette Lapan a été mis à jour le 2026-03-12 par OT LIGNIERES