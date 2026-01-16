Soirée Tartiflette Salle bois plaisant Le Bernard

Soirée Tartiflette

Salle bois plaisant Rue des dolmens Le Bernard Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 19:30:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

.

Salle bois plaisant Rue des dolmens Le Bernard 85560 Vendée Pays de la Loire +33 6 34 02 70 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée Tartiflette Le Bernard a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral