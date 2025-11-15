Soirée tartiflette Les Nans
Soirée tartiflette Les Nans samedi 15 novembre 2025.
Soirée tartiflette
Salle communale Les Nans Jura
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif enfant
Début : 2025-11-15 19:00:00
fin : 2025-11-15
Organisée par le foyer rural de les Nans.
Sur place ou à emporter.
Réservation, au plus tard le 10 novembre, à remettre dans la boîte aux lettres de Jocelyne Nicod (13 rue de l’Angillon) ou Amandine Déprés (28 route de Chapois). .
Salle communale Les Nans 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 64 50 99
L’événement Soirée tartiflette Les Nans a été mis à jour le 2025-10-13 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA