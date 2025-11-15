Soirée tartiflette

Salle communale Les Nans Jura

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 19:00:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Organisée par le foyer rural de les Nans.

Sur place ou à emporter.

Réservation, au plus tard le 10 novembre, à remettre dans la boîte aux lettres de Jocelyne Nicod (13 rue de l’Angillon) ou Amandine Déprés (28 route de Chapois). .

Salle communale Les Nans 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 50 64 50 99

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée tartiflette Les Nans a été mis à jour le 2025-10-13 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA