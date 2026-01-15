Soirée tartiflette Salle des fêtes Liernolles

Soirée tartiflette

Salle des fêtes 3 Place de l’Eglise Liernolles Allier

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Soirée tartiflette organisée par l’association des Caprices du RPI

Soirée animée par GLD sonorisation.

Salle des fêtes 3 Place de l’Eglise Liernolles 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 45 45 02

English :

Tartiflette evening organized by the Caprices du RPI association

Entertainment by GLD sonorisation.

