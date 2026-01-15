Soirée tartiflette Salle des fêtes Liernolles
Soirée tartiflette Salle des fêtes Liernolles samedi 24 janvier 2026.
Soirée tartiflette
Salle des fêtes 3 Place de l’Eglise Liernolles Allier
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
2026-01-24
Soirée tartiflette organisée par l’association des Caprices du RPI
Soirée animée par GLD sonorisation.
Salle des fêtes 3 Place de l’Eglise Liernolles 03130 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 45 45 02
English :
Tartiflette evening organized by the Caprices du RPI association
Entertainment by GLD sonorisation.
