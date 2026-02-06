Soirée tartiflette maison

Salle Géo Legros Sainte-Feyre Creuse

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Soirée organisée par le FRJEP de Ste Feyre.

Au menu Apéritif de Bienvenue, velouté maison, tartiflette, salade, dessert maison et café.

Sur réservation avant le 18 février .

Salle Géo Legros Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 60 10 50

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée tartiflette maison

L’événement Soirée tartiflette maison Sainte-Feyre a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Grand Guéret