Soirée tartiflette maison Sainte-Feyre
Soirée tartiflette maison Sainte-Feyre samedi 21 février 2026.
Soirée tartiflette maison
Salle Géo Legros Sainte-Feyre Creuse
Tarif : 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : 2026-02-21
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-21
Soirée organisée par le FRJEP de Ste Feyre.
Au menu Apéritif de Bienvenue, velouté maison, tartiflette, salade, dessert maison et café.
Sur réservation avant le 18 février .
Salle Géo Legros Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 60 10 50
English : Soirée tartiflette maison
