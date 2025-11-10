Soirée tartiflette maison route de Moulins Souvigny

Soirée tartiflette maison

route de Moulins MJC/ salle des fêtes Souvigny Allier

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-11-10 20:00:00

fin : 2025-11-10

2025-11-10

Organisée par le Football Club de Souvigny. 2 menus au choix pour se régaler !

route de Moulins MJC/ salle des fêtes Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 42 69 08 99

English :

Organized by the Souvigny Football Club. 2 menus to choose from!

German :

Organisiert vom Football Club de Souvigny. 2 Menüs zur Auswahl, um sich zu verwöhnen!

Italiano :

Organizzato dal Souvigny Football Club. 2 menù a scelta!

Espanol :

Organizado por el Souvigny Football Club. ¡2 menús a elegir!

