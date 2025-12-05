Soirée tartiflette Mamers

Soirée tartiflette

Salle des fêtes Mamers Sarthe

Soirée tartiflette festive et solidaire !

Rendez-vous à la salle des fêtes de Mamers à partir de 19h pour une soirée festive et solidaire en faveur du téléthon autour d’une bonne tartiflette !

Réservation et vente des tickets repas (adultes 13€, enfants -12ans 8€ et à emporter 9€) à l’Office de Tourisme Maine Saosnois à Mamers avant le samedi 29 novembre.

Tous les bénéfices seront reversés à AFMTELETHON.

Avec le soutein de Au Relais fleuri de St Calez en Saosnois, la boulangerie-pâtisserie Énée à Mamers, le Super U de Mamers, l’Office de Tourisme Maine Saosnois et le Crédit agricole. .

Salle des fêtes Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

English :

Festive tartiflette evening!

German :

Festlicher und solidarischer Tartiflette-Abend!

Italiano :

Una serata di tartiflette festosa per tutti!

Espanol :

¡Una tarde festiva de tartiflette para todos!

