Soirée tartiflette Mamers
Soirée tartiflette Mamers vendredi 5 décembre 2025.
Soirée tartiflette
Salle des fêtes Mamers Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05 19:00:00
fin : 2025-12-05
Date(s) :
2025-12-05
Soirée tartiflette festive et solidaire !
Rendez-vous à la salle des fêtes de Mamers à partir de 19h pour une soirée festive et solidaire en faveur du téléthon autour d’une bonne tartiflette !
Réservation et vente des tickets repas (adultes 13€, enfants -12ans 8€ et à emporter 9€) à l’Office de Tourisme Maine Saosnois à Mamers avant le samedi 29 novembre.
Tous les bénéfices seront reversés à AFMTELETHON.
Avec le soutein de Au Relais fleuri de St Calez en Saosnois, la boulangerie-pâtisserie Énée à Mamers, le Super U de Mamers, l’Office de Tourisme Maine Saosnois et le Crédit agricole. .
Salle des fêtes Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com
English :
Festive tartiflette evening!
German :
Festlicher und solidarischer Tartiflette-Abend!
Italiano :
Una serata di tartiflette festosa per tutti!
Espanol :
¡Una tarde festiva de tartiflette para todos!
L’événement Soirée tartiflette Mamers a été mis à jour le 2025-10-18 par OT Maine Saosnois