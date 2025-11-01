Soirée Tartiflette Union Sportive Meaulne-Urçay (Foot) Meaulne-Vitray

Soirée Tartiflette

Union Sportive Meaulne-Urçay (Foot) Le Vernet Meaulne-Vitray Allier

Tarif : – –

L’Union Sportive de Meaulne-Braize Football organise sa traditionnelle soirée tartiflette le samedi 1 novembre à la salle des fêtes de Meaulne. Ambiance festive et conviviale garantie.

Union Sportive Meaulne-Urçay (Foot) Le Vernet Meaulne-Vitray 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 94 54 mathiaud.didier@neuf.fr

English :

The Union Sportive de Meaulne-Braize Football is organizing its traditional tartiflette evening on Saturday November 1 at the Meaulne village hall. Festive and friendly atmosphere guaranteed.

German :

Die Union Sportive de Meaulne-Braize Football organisiert ihren traditionellen Tartiflette-Abend am Samstag, den 1. November, in der Festhalle von Meaulne. Eine festliche und gesellige Atmosphäre ist garantiert.

Italiano :

L’Union Sportive de Meaulne-Braize Football Club organizza la sua tradizionale serata di tartiflette sabato 1° novembre nella sala del villaggio di Meaulne. L’atmosfera festosa e amichevole è garantita.

Espanol :

El club de fútbol Union Sportive de Meaulne-Braize organiza su tradicional velada de tartiflette el sábado 1 de noviembre en el salón del pueblo de Meaulne. Ambiente festivo y amistoso garantizado.

