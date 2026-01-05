Soirée tartiflette Salle Simone Daignas Mesves-sur-Loire

Soirée tartiflette

Salle Simone Daignas Rue de Loire Mesves-sur-Loire Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 19:30:00

fin : 2026-02-07 23:30:00

Date(s) :

2026-02-07

C’est un repas tartiflette qui vous attend lors de cette soirée, animée par DJ Mika et organisée par Les Mille Pattes , l’association sportive et culturelle de Mesves-sur-Loire. Rendez-vous à partir de 19h30, réservations avant le 31 janvier. .

Salle Simone Daignas Rue de Loire Mesves-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 13 06 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée tartiflette

L’événement Soirée tartiflette Mesves-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-05 par OT Bourgogne Coeur de Loire