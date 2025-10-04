Soirée tartiflette Salle des fêtes Millay
Soirée tartiflette Salle des fêtes Millay samedi 4 octobre 2025.
Soirée tartiflette
Salle des fêtes Le bourg Millay Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04 20:00:00
fin : 2025-10-04 23:00:00
Date(s) :
2025-10-04
Le Club des Ecoliers (RPI Chiddes Larochemillay Millay Poil) organise une soirée tartiflette samedi 4 octobre 2025 à partir de 20h à la salle des fêtes de Millay.
Sur place (adulte 16€, enfant 8€) ou à emporter (adulte 14€, enfant 7€) Gratuit pour les enfants du RPI
Jeux, animations et surprises pour les enfants
Menu Kir, jambon cru, tartiflette, salade, dessert, café
Soirée animée par Pro Evenementiel
Réservation obligatoire avant le 1er octobre au 06 74 80 93 91 .
Salle des fêtes Le bourg Millay 58170 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 80 93 91
English : Soirée tartiflette
German : Soirée tartiflette
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée tartiflette Millay a été mis à jour le 2025-09-16 par OT Rives du Morvan