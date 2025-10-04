Soirée tartiflette Salle des fêtes Millay

Salle des fêtes Le bourg Millay Nièvre

Le Club des Ecoliers (RPI Chiddes Larochemillay Millay Poil) organise une soirée tartiflette samedi 4 octobre 2025 à partir de 20h à la salle des fêtes de Millay.

Sur place (adulte 16€, enfant 8€) ou à emporter (adulte 14€, enfant 7€) Gratuit pour les enfants du RPI

Jeux, animations et surprises pour les enfants

Menu Kir, jambon cru, tartiflette, salade, dessert, café

Soirée animée par Pro Evenementiel

Réservation obligatoire avant le 1er octobre au 06 74 80 93 91 .

