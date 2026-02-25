Soirée tartiflette Salle multisport Jean-Claude Delage Miramont-de-Guyenne

Soirée tartiflette

Salle multisport Jean-Claude Delage Rue Pierre Clerjou Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

L’association sportive Miramont-de-Guyenne Handball vous propose une soirée tartiflette lors d’un match à domicile. Ce bon plat chaud sera servi à partir de la 2ème mi-temps. Réservez votre plat avant le 25/02. Venez nombreux supporter l’équipe et apprécier leur fameuse tartiflette.

Salle multisport Jean-Claude Delage Rue Pierre Clerjou Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 07 34 28

English :

The Miramont-de-Guyenne Handball sports association is offering a tartiflette evening during a home match. This delicious hot dish will be served from the 2nd half. Reserve your dish before 25/02. Come and support the team and enjoy their famous tartiflette.

L’événement Soirée tartiflette Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-02-23 par OT du Pays de Lauzun