Soirée tartiflette Salle multisport Jean-Claude Delage Miramont-de-Guyenne samedi 28 février 2026.
Salle multisport Jean-Claude Delage Rue Pierre Clerjou Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28
L’association sportive Miramont-de-Guyenne Handball vous propose une soirée tartiflette lors d’un match à domicile. Ce bon plat chaud sera servi à partir de la 2ème mi-temps. Réservez votre plat avant le 25/02. Venez nombreux supporter l’équipe et apprécier leur fameuse tartiflette.
Salle multisport Jean-Claude Delage Rue Pierre Clerjou Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 07 34 28
English :
The Miramont-de-Guyenne Handball sports association is offering a tartiflette evening during a home match. This delicious hot dish will be served from the 2nd half. Reserve your dish before 25/02. Come and support the team and enjoy their famous tartiflette.
