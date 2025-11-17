Soirée tartiflette Montfaucon-en-Velay

Soirée tartiflette

Boulodrome Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Tartiflette Party au boulodrome à 12h ! Le club des jeunes vous propose un repas convivial et chaleureux. Places limitées, pensez à réserver ! Infos et réservations 07 67 93 24 01. À très bientôt

Boulodrome Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

Tartiflette Party at the boulodrome at 12pm! The youth club invites you to enjoy a warm and friendly meal. Places are limited, so book early! Information and reservations: 07 67 93 24 01. See you soon

German :

Tartiflette Party im Boulodrome um 12 Uhr! Der Jugendclub lädt Sie zu einem geselligen und gemütlichen Essen ein. Begrenzte Plätze, denken Sie an eine Reservierung! Infos und Reservierungen: 07 67 93 24 01. Bis bald

Italiano :

Festa della Tartiflette al boulodrome alle 12.00! Il club dei giovani servirà un pasto caldo e amichevole. I posti sono limitati, quindi prenotate per tempo! Informazioni e prenotazioni: 07 67 93 24 01. A presto

Espanol :

¡Fiesta de la Tartiflette en el boulodrome a las 12 del mediodía! El club juvenil servirá una comida cálida y acogedora. Las plazas son limitadas, así que reserve pronto Información y reservas: 07 67 93 24 01. Hasta pronto

