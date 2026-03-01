Soirée tartiflette musiclae Salle socio culturelle Fleuriel

Soirée tartiflette musiclae

Salle socio culturelle Rue de La Salle des Fêtes Fleuriel Allier

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 18:45:00

fin : 2026-03-28 00:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Soirée tartiflette et animation musicale avec Jukeboxer qui jouera les morceaux choisis par le public, à la manière d’un jukebox !

.

Salle socio culturelle Rue de La Salle des Fêtes Fleuriel 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 86 28 33 festivanes03@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tartiflette evening and musical entertainment with Jukeboxer, who will play the songs chosen by the audience, just like a jukebox!

L’événement Soirée tartiflette musiclae Fleuriel a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de tourisme Val de Sioule