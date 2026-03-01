Soirée tartiflette musiclae Salle socio culturelle Fleuriel
Soirée tartiflette musiclae Salle socio culturelle Fleuriel samedi 28 mars 2026.
Soirée tartiflette musiclae
Salle socio culturelle Rue de La Salle des Fêtes Fleuriel Allier
Tarif : 20 – 20 – EUR
Début : 2026-03-28 18:45:00
fin : 2026-03-28 00:00:00
2026-03-28
Soirée tartiflette et animation musicale avec Jukeboxer qui jouera les morceaux choisis par le public, à la manière d’un jukebox !
Salle socio culturelle Rue de La Salle des Fêtes Fleuriel 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 86 28 33 festivanes03@gmail.com
English :
Tartiflette evening and musical entertainment with Jukeboxer, who will play the songs chosen by the audience, just like a jukebox!
L’événement Soirée tartiflette musiclae Fleuriel a été mis à jour le 2026-03-05 par Office de tourisme Val de Sioule