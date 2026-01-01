Soirée tartiflette Noyers
Soirée tartiflette Noyers samedi 31 janvier 2026.
Noyers Loiret
Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-01-31 19:00:00
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Soirée tartiflette. A partir de 19h. Repas adulte 20€, enfant jusqu’à 12 ans inclus 10€. Apéro (kir) tartiflette/salade dessert- café ou thé. Buvette sur place. Paiement CB ou espèces. Réservez vos places sur Helloasso jusqu’au 24/01/2026 inclus 20 .
Noyers 45260 Loiret Centre-Val de Loire apemarconeill@gmail.com
English :
Tartiflette evening
