Soirée tartiflette

Noyers Loiret

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 19:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Soirée tartiflette

Soirée tartiflette. A partir de 19h. Repas adulte 20€, enfant jusqu’à 12 ans inclus 10€. Apéro (kir) tartiflette/salade dessert- café ou thé. Buvette sur place. Paiement CB ou espèces. Réservez vos places sur Helloasso jusqu’au 24/01/2026 inclus 20 .

Noyers 45260 Loiret Centre-Val de Loire apemarconeill@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tartiflette evening

L’événement Soirée tartiflette Noyers a été mis à jour le 2026-01-10 par OT GATINAIS SUD