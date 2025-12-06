Soirée tartiflette party kitch au profit du Téléthon Salle des Congrès Saint-Yrieix-la-Perche
Soirée tartiflette party kitch au profit du Téléthon Salle des Congrès Saint-Yrieix-la-Perche samedi 6 décembre 2025.
Salle des Congrès Rue du Colonel du Garreau de la Méchenie Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 12 EUR
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Faites un bond dans les années 80 et 90 le temps d’une soirée !
L’ Association Sportive Arédienne de Volley Ball de Saint-Yrieix, vous donne rendez-vous pour une soirée festive animée par Alex Animation 87, au profit du Téléthon. Repas tartiflette en option à 19h sur réservation. .
Salle des Congrès Rue du Colonel du Garreau de la Méchenie Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 33 71 19
