Soirée tartiflette party kitch au profit du Téléthon Salle des Congrès Saint-Yrieix-la-Perche

Soirée tartiflette party kitch au profit du Téléthon

Salle des Congrès Rue du Colonel du Garreau de la Méchenie Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Faites un bond dans les années 80 et 90 le temps d’une soirée !

L’ Association Sportive Arédienne de Volley Ball de Saint-Yrieix, vous donne rendez-vous pour une soirée festive animée par Alex Animation 87, au profit du Téléthon. Repas tartiflette en option à 19h sur réservation. .

Salle des Congrès Rue du Colonel du Garreau de la Méchenie Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 42 33 71 19

