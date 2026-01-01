Soirée tartiflette Salle des fêtes Pléhédel

Soirée tartiflette

Salle des fêtes Place du printemps Pléhédel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 19:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Venez vous réchauffer lors de la soirée tartiflette organisée par l’AAPPMA du Leff et Ensalep, association de protection de l’environnement et du patrimoine. Thème des bronzés, ambiance musicale et buvette. .

Salle des fêtes Place du printemps Pléhédel 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 27 04 17 20

