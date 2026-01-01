Soirée Tartiflette Place Saint-Armel Plouharnel
Soirée Tartiflette Place Saint-Armel Plouharnel samedi 31 janvier 2026.
Soirée Tartiflette
Place Saint-Armel Espace Culturel Plouharnel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 18:30:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
Soirée organisée par l’APEL de l’école Notre Dame des Fleurs.
Tous en tenue montagnarde ! Tartiflette et dance floor !
Tartiflette proposée par Les Bouchées d’Alexandre
Repas sur place ( à partir de 18h30 ) ou à emporter ( à partir de 19h ) .
Place Saint-Armel Espace Culturel Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Soirée Tartiflette Plouharnel a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon