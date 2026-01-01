Soirée Tartiflette Place Saint-Armel Plouharnel

Soirée Tartiflette

Place Saint-Armel Espace Culturel Plouharnel Morbihan

Début : 2026-01-31 18:30:00

2026-01-31

Soirée organisée par l’APEL de l’école Notre Dame des Fleurs.

Tous en tenue montagnarde ! Tartiflette et dance floor !

Tartiflette proposée par Les Bouchées d’Alexandre

Repas sur place ( à partir de 18h30 ) ou à emporter ( à partir de 19h ) .

