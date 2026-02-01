Soirée tartiflette Mairie Pouilly-sur-Meuse

Soirée tartiflette

La Jeunesse de Pouilly-sur-Meuse vous proposent de profiter d’un moment convivial autour d’un bon repas !

Au menu, tartiflette, fromage et dessert ! Pour l’apéro, des planches de charcuteries seront disponibles sur place, non compris dans le tarif du repas.

Réservation attendues avant le 20 février, ne tardez pas à envoyer un message pour assurer votre place !Tout public

Mairie 1 Place de la Mairie Pouilly-sur-Meuse 55700 Meuse Grand Est +33 6 65 24 00 12

English :

La Jeunesse de Pouilly-sur-Meuse invites you to enjoy a convivial meal!

On the menu: tartiflette, cheese and dessert! For the aperitif, charcuterie boards will be available on site, not included in the price of the meal.

Reservations are due by February 20, so don’t delay in sending us a message to secure your place!

