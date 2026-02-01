Soirée tartiflette Mairie Pouilly-sur-Meuse
Soirée tartiflette Mairie Pouilly-sur-Meuse vendredi 27 février 2026.
Soirée tartiflette
Mairie 1 Place de la Mairie Pouilly-sur-Meuse Meuse
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-02-27 19:00:00
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
La Jeunesse de Pouilly-sur-Meuse vous proposent de profiter d’un moment convivial autour d’un bon repas !
Au menu, tartiflette, fromage et dessert ! Pour l’apéro, des planches de charcuteries seront disponibles sur place, non compris dans le tarif du repas.
Réservation attendues avant le 20 février, ne tardez pas à envoyer un message pour assurer votre place !Tout public
15 .
Mairie 1 Place de la Mairie Pouilly-sur-Meuse 55700 Meuse Grand Est +33 6 65 24 00 12
English :
La Jeunesse de Pouilly-sur-Meuse invites you to enjoy a convivial meal!
On the menu: tartiflette, cheese and dessert! For the aperitif, charcuterie boards will be available on site, not included in the price of the meal.
Reservations are due by February 20, so don’t delay in sending us a message to secure your place!
L’événement Soirée tartiflette Pouilly-sur-Meuse a été mis à jour le 2026-02-13 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE