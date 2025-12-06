Soirée tartiflette Saint-Auvent
Soirée tartiflette Saint-Auvent samedi 6 décembre 2025.
Soirée tartiflette
Salle polyvalente Saint-Auvent Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Décembre est là, le froid aussi, venez vous réchauffer avec une bonne tartiflette et une bonne ambiance avec Tchic et Tchac. .
Salle polyvalente Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 53 30 15
