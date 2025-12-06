Soirée tartiflette Saint-Auvent

Soirée tartiflette

Salle polyvalente Saint-Auvent Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Décembre est là, le froid aussi, venez vous réchauffer avec une bonne tartiflette et une bonne ambiance avec Tchic et Tchac. .

Salle polyvalente Saint-Auvent 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 53 30 15

